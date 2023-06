Romelu Lukaku è determinato a respingere tutti i tentativi del Chelsea di venderlo all'Al-Hilal perché la sua intenzione resta ferma: vuole restare all'Inter. Big Rom, che risulta il giocatore dei Blues più pagato della rosa, non è interessato all'aumento di stipendio da 6 milioni di sterline a stagione che gli garantirebbe il club dell'Arabia Saudita.

Anzi, stando all'Evening Standard, sarebbe disposto a dimezzare il suo salario di 325.000 sterline a settimana per facilitare il prestito bis a Milano.

Non trovano conferme, invece, i rumors della Gazzetta dello Sport, secondo cui il Milan si sarebbe inserito nella corsa di mercato per il belga: "non risultano contatti con i rossoneri", si legge.