Il Manchester United fa sul serio per Lautaro Martinez. Secondo quanto riferisce oggi il Daily Express, infatti, i Red Devils avrebbero messo nel mirino l'attaccante argentino dell'Inter e non solo: sarebbe già partita una prima offerta dall'Inghilterra. Si parla di circa 50 milioni di euro più il cartellino di Anthony Martial, attualmente in prestito al Siviglia.