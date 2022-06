Le parole dell'agente Tullio Tinti di mercoledì potrebbero non scoraggiare il Tottenham nella corsa ad Alessandro Bastoni. Secondo il magazine britannico The Athletic, infatti, gli Spurs, dopo l'arrivo di Djed Spence dal Middlesbrough, su precisa indicazione di Antonio Conte al ds Fabio Paratici cercano ulteriori rinforzi di livello per la propria difesa, considerate anche le partenze di Sergio Reguilon e Davison Sanchez, e il nome del ragazzo di Casalmaggiore rimane tra quelli in cima alla lista. Rimane alta l'attenzione anche su Bosko Gvardiol del Lipsia, altro pupillo di Conte, e non è tramontata la pista che porta a Pau Torres, mentre più impervia è la strada che condurrebbe all'anglo-ivoriano Marc Guehi del Crystal Palace. Il budget a disposizione del Tottenham non dovrebbe essere inferiore a 50 milioni di euro.