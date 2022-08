Cesare Casadei si avvicina al Chelsea e alla Premier League. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano britannico Daily Mail, I Blues sono pronti a mettere sul piatto 14 milioni di euro per portare a Londra il baby gioiello nerazzurro. Un’offerta considerevole per un giocatore che ancora non ha fatto il suo esordio tra i professionisti. Il club londinese fa sul serio e lo dimostra questo rilancio in canna rispetto all’offerta iniziale di 7 milioni di euro avanzata a inizio estate. La proposta del Chelsea si avvicina alla cifra richiesta dell’Inter (20 milioni) e potrebbe convincere la dirigenza nerazzurra, sebbene Marotta continui a spendere parole di elogio per il talento romagnolo, finito anche nel mirino dei francesi del Nizza.