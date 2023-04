Il sito specializzato Footy Headlines ha pubblicato le prime indiscrezioni sulle maglie Home e Away dell'Inter in vista della stagione 2023/24, sempre targate Nike. Per la maglia Home le strisce nerazzurrre presenteranno un design particolare con degli scalini, mentre lo stemma appare in una colorazione nera e gialla. Per quanto riguarda la maglia Away, l’Inter tornerà invece al bianco:la divisa sarà caratterizzata da una fascia nerazzurra presente al centro del petto che taglia diagonalmente. Possibile che il lancio della maglia Home possa arrivare già a maggio. In entrambe le anteprime manca lo sponsor di maglia, dopo la rottura con Digitalbits che ha saltato i versamenti per tutta la stagione.

