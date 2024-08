Stretta di mano arrivata: l’Inter e il Marsiglia hanno l’accordo per Valentin Carboni. L’attaccante classe 2003, gioiellino nerazzurro e dell’Argentina del domani, lascerà l’Italia per trasferirsi in Provenza come è ormai nell’aria da giorni. Secondo gli ultimi aggiornamenti resi noti da Footmercato, il club milanese e quello transalpino hanno limato gli ultimi dettagli che mancavano da definire nelle ore scorse, raggiungendo l’accordo totale.

🚨️🇦🇷🇨🇦 #Ligue1 |



L'OM a trouvé un ACCORD TOTAL pour Valentin Carboni et Derek Cornelius ❗️



Prêt avec OA pour l'Argentin de l'Inter Milan, transfert sec pour le défenseur de Malmö pic.twitter.com/8M9hZ8LCjD — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 1, 2024

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!