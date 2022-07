Nonostante il pressing del Paris Saint-Germain, le possibilità che Milan Skriniar si trasferisca all'ombra della Torre Eiffel si stanno riducendo. A dirlo sono i colleghi di Don Balon che parlano di muro nerazzurro, questa volta eretto da Viale della Liberazione, dove i parigini sembra abbiano trovato importante opposizione alla partenza dello slovacco in questa finestra di mercato. Skriniar è considerato imprescindibile per il gioco di Simone Inzaghi, fondamentale nella frenata dei milanesi. L'allenatore nerazzurro avrebbe spinto con la dirigenza affinché si interrompessero i colloqui tra i due club, infrangendo così il desiderio di Al-Khelaïfi, che probabilmente dovrà virare su altri profili anche se non getterà del tutto la spugna.