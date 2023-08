L'Udinese in queste ore proverà un ultimo, e a questo punto disperato, tentativo di mediazione per ricucire lo strappo tra l'Inter e l'entourage di Lazar Samardzic. Secondo DAZN, oggi l'operazione è quasi definitivamente tramontata: gli ultimi contatti tra le parti risalgono a sabato sera. Il giocatore ha ribadito al club di appartenenza di volere l'Inter, ma i nerazzurri sono rimasti decisamente scottati dalla gestione della trattativa da parte del suo entoruage e perciò non sembrano voler fare passi indietro. I friulani sperano di poter comunque portare a termine l'arrivo di Giovanni Fabbian.

