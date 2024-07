Hermoso conteso sul mercato da Napoli e Inter. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, giornalista di DAZN, oggi ci sono stati nuovi contatti tra la dirigenza nerazzurra e l'entourage dello spagnolo che resta il primo nome per rinforzare la difesa.

Su Hermoso non molla il Napoli, ma in questo caso il possibile acquisto ruota attorno alla cessione di un difensore. Anche Sky Sport conferma la necessità della squadra di Conte di privarsi addirittura di due giocatori (Natan, Ostigard o Juan Jesus sono i candidati) prima di affondare il colpo su Hermoso.

#Inter, nuovi contatti positivi oggi con l'entourage di #Hermoso. L'ex Atletico è il primo nome per rinforzare la difesa. Su Hermoso non molla il #Napoli, ma - come detto - un possibile rialzo ruota attorno alla cessione di un difensore (ragioni non economiche ma di organico). https://t.co/OTuSnfzAhL