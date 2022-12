Dopo le tante voci delle ultime settimane, oggi anche la redazione di DAZN accosta il nome di Marcus Thuram all'Inter. "Con un buon mondiale giocato da "seconda linea", Thuram ha ulteriormente attirato su di sé l'attenzione di club molto importanti. Su di lui c'è il Bayern Monaco, diverse squadre della Premier League, ma anche l'Inter di Simone Inzaghi - conferma la piattaforma streaming -. Il contratto del francese con il Borussia scadrà nel giugno 2023 e da febbraio Thuram sarà libero di firmare un contratto per cambiare club nella prossima estate: l'Inter sembra intenzionata ad offrire un ingaggio di 5 milioni a stagione per cinque anni. Sarebbe un colpo importante per i nerazzurri e per la Serie A TIM ma starà al giocatore scegliere il proprio futuro e la migliore destinazione".