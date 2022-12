La folta concorrenza per Marcus Thuram si arricchisce di una nuova squadra. E' il Newcastle, acquistato poco più di un anno fa dal fondo arabo Pif e in grado di sborsare cifre importanti per il mercato. I bianconeri della Premier, secondo quanto riportato oggi da Mundo Deportivo, sarebbero entrati nella corsa per arrivare all'attaccante francese, in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach.