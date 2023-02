Il Corriere della Sera torna sull'ipotesi di un nuovo stadio a La Maura per Inter e Milan. Arrivano conferme, secondo il quotidiano, da parte del club rossonero sul fatto che questa possibilità sia al vaglio della società. Anche il Comune pensa all'ipotesi perché permetterebbe di non abbattere San Siro e allo stesso tempo di non perdere Inter e Milan, che valutano anche la possibilità di trasferirsi fuori Milano. "Del Meazza non resterebbe nulla. L’ipotesi La Maura permetterebbe invece di poter tenerlo in piedi e valutare delle alternative", si legge.