E' stato ufficializzato ieri il manifesto del comitato «San Sì-ro!», nato nel 2019 ma, come spiega il Corriere della Sera, solo da ieri presentato dai fondatori. Sono Nicola Pelosi e Mauro Fagioli, appoggiati al Comune di Milano da Forza Italia. Al Comitato ha aderito anche Adriano Galliani. "Subito dopo la chiusura del calciomercato — spiegano dal comitato —, organizzeremo un incontro per definire la migliore strategia comunicativa per dare risalto al nostro impegno civico e portare avanti un progetto di rilanciare il distretto. Questo è un comitato aperto a tutte le forze politiche: sono stati già invitati a partecipare esponenti del Pd e della maggioranza che hanno dimostrato interesse. La zona è potenzialmente una delle più belle di Milano, ma il Comune non ha la forza economica di poter investire. I privati sì. Questa è l’unica possibilità di dare finalmente a quest’area la considerazione che merita".