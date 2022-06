L'indiziato a partire è Joaquin Correa. Qualcuno dovrà per forza andare via dall'attacco dell'Inter. Uno è Sanchez e ormai viene dato per scontato. L'altro, per il Corriere della Sera, è l'argentino. "Ha un mercato di fascia medio alta - riporta il quotidiano -. Si era parlato del Marsiglia, ma è l’Inghilterra l’ipotesi più concreta: il Newcastle ha fatto un sondaggio, per 25 milioni può partire. Non da escludere l’addio di Dzeko: il bosniaco, in scadenza a giugno 2023, accetterà le proposte di quei club che gli garantiscono un biennale".