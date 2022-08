L'Inter riparte da una certezza a poche ore dalla sfida di San Siro contro lo Spezia: Milan Skriniar è fuori dal mercato e il discorso, stando a quanto scrive oggi il Corriere della Sera , vale anche per Denzel Dumfries . Adesso l'intenzione del club nerazzurro è di confermare in blocco questa rosa, di completare la difesa con l'arrivo di un altro centrale e di procedere con il prolungamento di contratto dello slovacco.

La permanenza di Skriniar a Milano viene descritta dal Corsera come "una scelta auspicabile, in un certo senso anche attesa dopo le parole di Inzaghi («La squadra deve restare questa»), ma certamente non banale: dal punto di vista tecnico, considerato il valore dello slovacco, ma anche ambientale ed emotivo. L’ultimo tassello (oltre al rinnovo dello stesso Skriniar, con relativo adeguamento al top) è quello del centrale difensivo da prendere al posto di Ranocchia e sarà completato la prossima settimana: le quotazioni di Francesco Acerbi, che Inzaghi conosce perfettamente dai tempi della Lazio e ha caldeggiato, sono in costante ascesa. Dopo l’incontro di ieri a Roma tra l’agente Pastorello e Lotito l’azzurro potrebbe arrivare a Milano in prestito", scrive il quotidiano.