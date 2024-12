Con l'avvicinarsi del mercato di gennaio, il Corriere della Sera presenta oggi un punto riguardo alle possibili intenzioni delle varie società di Serie A sul mercato. Secondo il quotidiano, i dirigenti nerazzurri pensano al momento di avere una rosa attrezzata e completa per puntare allo scudetto, ma le condizioni di Acerbi e la scadenza contrattuale di De Vrij potrebbero indurre ad accelerare per l'arrivo di un difensore in prestito. Anche il Corsera, come altri, fa il nome di Bijol.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!