L'Inter non si muove solo nel mercato in entrata, ma accelera anche sui rinnovi di contratto. Come riferisce oggi il Corriere della Sera, infatti, la prossima settimana saranno annunciati i prolungamenti di Simone Inzaghi e di Samir Handanovic. Per il tecnico è prevista una firma fino al 2024 con ritocco dell’ingaggio da 4 milioni di euro a stagione a 5,5 netti, mentre il capitano allungherà il contratto in scadenza per un'altra stagione.