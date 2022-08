Nove giorni ancora di calciomercato estivo e Simone Inzaghi è in attesa del difensore centrale che ha richiesto. La scelta del tecnico è caduta su Francesco Acerbi e Federico Pastorello, suo agente, è fiducioso di concludere l'operazione in prestito con diritto di riscatto, come spiega oggi il Corriere della Sera. Dall'altra parte la società attende sviluppi da Dortmund sul fronte Akanji e non ha abbandonato l'idea Chalobah.