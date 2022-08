Prima del volo per Lecce, Simone Inzaghi ha voluto chiudere le porte del mercato dell'Inter in uscita e dichiara aperto. Il Corriere della Sera le definisce 'parole senza sfumature'. Anche perché "del resto - si legge - il Psg in queste ultime settimane non si è rifatto avanti per Skriniar, mentre le cessioni di Pinamonti al Sassuolo (20 milioni) e forse anche quella del baby Casadei possono dare un po’ di respiro ai conti".