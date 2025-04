Il Corriere della Sera torna su quanto accaduto ieri tra Lega Serie A e Inter per l'assegnazione in calendario della data di Inter-Roma. Sul quotidiano si sottolinea in primis un aspetto: l'Inter sarà la prima squadra a giocare di domenica prima di una semifinale di Champions League, dato che i nerazzurri hanno poi un impegno il mercoledì contro il Barcellona. Non era mai accaduto.

Quanto alla ricostruzione dei fatti, secondo il quotidiano la Lega avrebbe proposto effettivamente al club di giocare sabato sera alle 20.45, ma dopo un consulto tra Marotta e Inzaghi l'Inter avrebbe optato per domenica, anche per non finire vittima di polemiche su presunti favoritismi.