L'Inter raggiunge il Milan in semifinale di Champions League e mette in cassa altri soldi importanti. "Qualunque cosa succeda, al di là delle valutazioni legittime del club in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions, con i 93 milioni già guadagnati da questa edizione, Inzaghi ha già dato un bel contributo al bilancio di giugno", è l'analisi di oggi del Corriere della Sera.

"Chi l’avrebbe mai detto al sorteggio di agosto? - aggiunge il quotidiano - Ma in questo mese infinito, che condurrà alla semifinale di ritorno, sognare è gratis: del resto se anche Correa, il giocatore più contestato dell’Inter, chiude la qualificazione con un superbo tiro a giro, allora la regola di questo fight club chiamato Champions, è solo una: non c’è nessuna regola".

