Il grande vantaggio dell'Inter rispetto alle rivali scudetto è la continuità. Lo evidenzia oggi il Corriere della Sera mentre ricorda che i nerazzurri hanno lo stesso allenatore da quattro stagioni e gli stessi giocatori che hanno conquistato la seconda stella "con modalità molto vicine alla leggenda". In una stagione lunga e ricca di impegni, Inzaghi è anche il primo a sapere che la preparazione non è uniforme e offre garanzie fino a un certo punto: ad esempio Lautaro debutterà oggi in una partita ufficiale senza aver giocato neanche un minuto in amichevole, mentre Bastoni e Calhanoglu hanno saltato l'ultimo test col Chelsea di domenica scorsa.

Il concetto espresso in conferenza stampa sul difensore è invece un messaggio alla proprietà del tecnico: secondo il Corsera, infatti, Inzaghi avrebbe già voluto risolvere il problema con un profilo esperto in stile Rodriguez, "ma muoversi tra i nuovi paletti (più anagrafici che di costi) richiede uno slalom prolungato". E in questo senso il 'modello' scelto da Oaktree è Bisseck.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!