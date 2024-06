Il Corriere della Sera è tra i quotidiani che oggi parlano della questione Frattesi. Troppo stretta, si legge, la veste di vice-Barella, considerato anche l'arrivo di Zielinski. Frattesi vuole bene all'Inter ed è perfettamente inserito ma la vetrina europea può attrarre investitori.

Ieri l'agente Beppe Riso è stato nella sede nerazzurra proprio per parlare della questione, ma da parte dell'Inter il problema non esiste: il giocatore non è sul mercato.