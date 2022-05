Stasera, all'Allianz Stadium, andrà in scena l'ultimo tango argentino di Paulo Dybala davanti ai suoi ormai ex tifosi. Il penultimo passo in bianconero verso quello che il Corriere della Sera profetizza sarà uno sgarbo del fantasista alla Vecchia Signora: "L’Inter resta la destinazione più probabile, anche perché chi va via dalla Juve si divide in due fazioni: i nostalgici (vedi i ritorni di Morata, di Bonucci, quello sempre più possibile di Paul Pogba, la cui agente sarà oggi a Torino) e i «vendicativi» come Conte e Marotta, che punta sulla voglia di riscatto della Joya, anche quella verso Madama", si legge.