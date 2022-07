Ancora dubbia la situazione che riguarda Paulo Dybala, in attesa dell'Inter ma scalpitante di tornare 'occupato'. Mentre da una parte rimbalzano rumors su un'accelerata della Roma, secondo il Corriere della Sera è il Napoli a lanciarsi all'attacco per l'argentino: il club azzurro ha avanzato all'entourage della Joya un’offerta da sei milioni di euro l’anno. Con l'addio di Koulibaly infatti, gli azzurri andranno a risparmiare proprio 6 mln, cifra offerta al senegalese per il rinnovo. Secondo il quotidiano milanese dunque, dopo quella dell'Inter, questa del Napoli è la prima offerta concreta. Da capire adesso quanto possa entusiasmare la suddetta meta l'ex Juve.