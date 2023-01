"Se il paragone è con Milan e Juve, l’Inter è quella che sta meglio, non ci sono dubbi". E' quanto si legge sull'edizione odierna del Corriere della Sera, in un pezzo in cui però vengono evidenziati i tanti dossier finiti sul tavolo di Simone Inzaghi, oltre a quello più caldo relativo al futuro di Milan Skriniar. Si parte dalla condizione di Romelu Lukaku, mai al top dal suo ritorno a Milano: "gioca spezzoni abbastanza inquietanti, eppure con il Napoli il 4 gennaio sembrava sulla strada giusta: la domanda non è «quando» ma «se» il gigante belga tornerà sui suoi antichi livelli", spiegano i colleghi.

Un altro giocatore lontano dai suoi standard in questa stagione è Marcelo Brozovic che, complice gli infortuni, si è espresso ad alti livelli solo nella parentesi Mondiale in Qatar. Joaquin Correa, invece, i problemi fisici se li è messi alle spalle, ma ha dimostrato di non essere credibile come alternativa offensiva, un ulteriore problema per Inzaghi perché Lautaro e Dzeko non possono sempre tirare la carretta, soprattutto il bosniaco a 36 anni ha bisogno di qualche pausa. Infine, attorno a un'altra questione ci sono ulteriori punti interrogativi: parliamo di Dumfries, che lunedì scorso non era pronto per entrare neanche a partita in corso contro l’Empoli, nel momento più delicato della stagione, mentre lo era per fare il titolare a Cremona cinque giorni dopo.