Edin Dzeko in bianconero, Juan Cuadrado in nerazzurro. Un'idea di mercato per uno scambio tra due giocatori che potrebbero lasciare le rispettive squadre. Ma non si farà, secondo quanto riportato oggi dal Corriere della Sera. "Nonostante l’avallo di Max Allegri lo scambio di prestiti orchestrato dall’agente Lucci fra Dzeko e Cuadrado non pare destinato ad avere esiti: il colombiano non rientra nei piani di Beppe Marotta", scrive oggi il quotidiano.