Marcelo Brozovic è pronto a tornare titolare, cinque mesi dopo l'ultima volta. Questa sera contro l'Udinese mister Inzaghi ripartirà dal croato, ma non solo. L'edizione odierna del Corriere della Sera vede infatti in campo dal 1' anche Romelu Lukaku. "L’uomo dell’ultimo scudetto non segna in serie A dal 13 agosto, una vita fa. In lenta ripresa, il belga è ancora lontano dalla sua versione migliore, quella per cui l’Inter lo ha riportato a Milano. Il tempo stringe: lui vorrebbe restare, ma senza una decisa inversione di marcia Marotta lo rispedirà al Chelsea", si legge.