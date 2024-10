Al netto della sessione di calciomercato invernale ancora distante qualche mese, la dirigenza dell'Inter è già al lavoro per puntellare la rosa di Simone Inzaghi. In linea con la filosofia già imboccata in Viale della Liberazione, le lenti d'ingrandimento sono tutte puntate su profili di giovani promettenti tra cui spicca il nome di Reda Belahyane, centrocampista classe 2004 scoperto e lanciato dal Verona.

Secondo Calciomercato.com la dirigenza avrebbe puntato il centrocampista francese-marocchino come eventuale sostituto di Kristjan Asllani, fresco di rinnovo fino al 2028, ma nel mirino di vari club e potenzialmente prossimo ad un eventuale trasferimento. Tenendo conto delle eventuali offerte che potrebbero arrivare per il centrocampista albanese, l'Inter sta monitorando - insieme ad altri profili - il centrocampista del Verona, atleta gradito dalle parti di Porta Nuova per attitudine, personalità e potenziale.

