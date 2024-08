L'Inter non ha ancora abbandonato definitivamente l'opzione Dan Ndoye. Lo svizzero classe 2000 è blindato dal Bologna con un contratto che andrà in scadenza nel giugno 2027 e il prezzo è raddoppiato rispetto alla passata stagione, quando i rossoblu riuscirono a strapparlo al Basilea in cambio di un assegno da 9 milioni di euro. A confermare la resistenza dell'interesse del club nerazzurro per il giocatore è Calciomercato.com: Ndoye è particolarmente apprezzato per la sua duttilità che gli consente di agire come quinto di centrocampo a tutta fascia o come esterno alto d'attacco.

Intanto gli emiliani hanno intanto cominciato a sondare i profili dei possibili eredi: sul taccuino i nomi di Cyril Ngonge del Napoli e di Facundo Pellistri, rientrato al Manchester United dopo l'annata in prestito al Granada.

