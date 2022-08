L'impatto a bilancio dipenderà in primis dalle condizioni dell’operazione: se l’obbligo di riscatto scatterà in automatico, allora l’Inter potrà iscrivere subito una plusvalenza che sarebbe di circa 9,5 milioni di euro. Lo stesso procedimento verrà fatto nel caso in cui l’obbligo di riscatto fosse legato a condizioni 'certe' o quasi scontate, come ad esempio il primo punto dei neroverdi in campionato. "Diverso sarebbe il discorso invece nel caso in cui l’obbligo di riscatto fosse legato a condizioni non certe, come ad esempio la salvezza del Sassuolo, per cui comunque l’Inter dovrebbe aspettare almeno la fine del campionato - precisa C&F -. In questo caso, il club nerazzurro registrerebbe la plusvalenza nel momento in cui scatterà l’obbligo di riscatto: al 30 giugno 2023, il valore di Pinamonti sarà pari a circa 5,6 milioni e da lì andra calcolata la plusvalenza".

C'è poi da tener conto anche del risparmio sullo stipendio dell'attaccante (pari a circa 2 milioni di euro netto, 3,7 milioni lordi) e della quota di ammortamento, "ma su quest’ultima dipenderà dalla data in cui l’Inter registrerà la plusvalenza" chiosa il sito.