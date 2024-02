La nuova Champions League si avvicina al suo esordio, con tante novità previste per la stagione 2024/25. Le principali riguardano il numero di squadre (saranno 36 e non più 32) ma soprattutto il passaggio dalla fase a gironi che lascerà il posto a un girone unico, con otto partite da disputare per squadra.

Quando sarà possibile un incrocio tra squadre italiane o della stessa Nazione? Nel format attuale questo scenario è limitato ai quarti di finale e ai turni successivi, ma con il nuovo torneo uno scontro tra club della stessa Federazione potrà essere anticipato. "Già nei playoff che determineranno le altre otto squadre qualificate agli ottavi (oltre le prime otto classificate nel girone) potremo assistere a scontri tra club dello stesso Paese. Ma questa possibilità – secondo quanto appreso da Calcio e Finanza durante un briefing organizzato dalla UEFA a proposito della riforma delle coppe che prenderà il via dal 2024/25 – sarà allargata anche alla prima fase, seppur solamente in un caso molto particolare e difficilmente ipotizzabile allo stato attuale".

Coome spiega CF, in sostanza le squadre della stessa Nazione si potranno incontrare nella prima fase solo se in una delle fasce previste per gli accoppiamenti degli ottavi figureranno cinque formazioni dello stesso Paese: questa eventualità creerebbe uno stallo nel sorteggio, rendendo inevitabile lo scontro tra club della stessa Federazione.

