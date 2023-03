Esiste ancora ed è concreto il rischio "declassamento" per il rating bond dell’Inter. Lo scrive stamane Calcio e Finanza, che però sottolinea anche come Standard and Poor’s Global Ratings, dopo aver confermato di aver mantenuto il bond di Inter Media and Communication S.p.A. su CreditWatch in negativo, ha migliorato la valutazione sulla liquidità.

La nota di S&P Global Ratings evidenzia "di aver completato la revisione di tutti i rating delle emissioni di project finance in seguito al rilascio dei nostri criteri rivisti per la valutazione delle transazioni di project finance nel dicembre 2022. I criteri rivisti non cambiano la nostra visione del rating B di MediaCo né delle nostre valutazioni aziendali e finanziarie, ma abbiamo rivisto il nostro approccio per riflettere gli aggiornamenti ai criteri. Ciò detto, ora valutiamo la liquidità come “neutrale”, rispetto a “meno che adeguata” in precedenza, poiché riteniamo che il principale rischio di liquidità sia al momento del rifinanziamento nel 2027. Questa modifica non ha alcun impatto sul risultato del rating, in quanto l’approccio previsto dal precedente criteri hanno portato a un cap non-investment grade che non ha avuto alcun impatto a livello di rating". In parole povere, il rating del bond nerazzurro resta "B", quello definito "altamente speculativo". Molto ha pesato in negativo nella valtuazione il caso d'insolvenza del main-sponsor, ossia DigitalBits.