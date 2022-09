Nella sessione estiva di mercato l'Inter è riuscita ad abbassare il costo della rosa per la stagione 2022/23. È quanto emerge dall'analisi di Calcio e Finanza prendendo in considerazione gli stipendi lordi e la quota ammortamento o il costo prestito per ogni singolo calciatore.

Secondo CF il peso di quest'anno sarà pari a circa 211 milioni di euro, con il dato totale in calo rispetto ai 227,8 milioni stimati per la scorsa stagione. A livello di stipendi il calciatore più pagato è Lukaku con 8,5 milioni di euro netti, seguito da Brozovic a 6,5 milioni. Complessivamente, "il peso dei calciatori più importanti sul bilancio dell’Inter nella stagione 2022/23 dovrebbe aggirarsi intorno ai 210,8 milioni di euro, in calo di circa 17 milioni rispetto ai 227,8 milioni stimati per il bilancio 2021/22: una diminuzione pari a circa il 7,5%", sentenzia CF.