Esaminando le semestrali di Inter, Juventus e Atalanta, il sito Calcio e Finanza ha messo in evidenza come il nuovo ciclo della Champions League varato in questa stagione col cambio del format porti ricavi significativamente superiori rispetto agli anni scorsi. In particolare, per quel che riguarda i nerazzurri, unico club italiano ad aver raggiunto il traguardo degli ottavi di finale, i 90 milioni messi in tasca sin qui rappresentano già un incremento sostanziale rispetto ai 72 milioni incassati nella scorsa stagione, quella conclusa negli ottavi di finale ai calci di rigore contro l'Atletico Madrid.

A questa cifra, inoltre, andrà aggiunta quella relativa all’incasso da botteghino, visto che nella semestrale di Inter Media and Communication non vengono indicati le cifre relative alle quattro partite giocate a San Siro nella prima fase che hanno fatto registrare una presenza media pari a 66.597 spettatori, leggermente in calo rispetto a quella della scorsa stagione con tre gare (69.136).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!