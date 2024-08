Dopo tanti giorni di attesa, finalmente Valentin Carboni è stato ufficializzato come nuovo acquisto dell'Olympique Marsiglia. Operazione condotta, secondo le cifre circolate, in prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto a 36 e controriscatto a 40 per i nerazzurri. Ma quali sono i riverberi sul bilancio del club di Viale della Liberazione? Stando all'analisi di Calcio e Finanza, l'operazione garantisce sul bilancio 2024/25 un risparmio sullo stipendio lordo del giocatore, dopo il rinnovo pari a circa 3 milioni lordi, oltre all'incasso dal club francese.

Acquistato per 227mila euro dal Catania nel 2020, il valore netto a bilancio al 30 giugno 2024 era pari a 67mila euro, che scenderà a circa 54mila euro al 30 giugno 2025: in sostanza, quindi, in caso di riscatto del Marsiglia a 36 milioni la plusvalenza per Carboni sarà totale.

