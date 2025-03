Conclusa con Atalanta-Inter del Gewiss Stadium, la 29esima giornata di Serie A EniLive ha fatto registrare su DAZN complessivamente oltre 5,9 milioni di spettatori, sintonizzati sulla piattaforma streaming dall'anticipo del venerdì sera tra Genoa e Lecce fino al posticipo della domenica tra lombarde nerazzurre. Il big match di Bergamo, che ha visto trionfare i campioni d'Italia è stata la partita all'occhiello non solo per gli sviluppi del campionato italiano ma anche per la stessa piattaforma OTT, che dalle 20.45 di ieri ha registrato ben 1,9 milioni di spettatori, dato che consegna al derby lombardo il titolo di 'gara più seguita del weekend'.

L'incontro tra Gasperini e Inzaghi, congiuntamente con la trasmissione andata in chiaro ha battuto gli ascolti dello scorso anno quando Atalanta-Inter era andata in scena di sabato alle 18:00 e aveva registrato oltre 1,2 milioni di spettatori. Questo il dato completo dell'audience delle 10 partite della 29esima di Serie A proposto da Calcio e Finanza:

Venerdì 14 marzo, ore 20.45 – Genoa-Lecce: 190.537 spettatori (co-esclusiva Sky)

Sabato 15 marzo, ore 15.00 – Monza-Parma: 50.364 spettatori

Sabato 15 marzo, ore 15.00 – Udinese-Verona: 80.510 spettatori

Sabato 15 marzo, ore 18.00 – Milan-Como: 869.936 spettatori

Sabato 15 marzo, ore 20.45 – Torino-Empoli: 201.035 spettatori (co-esclusiva Sky)

Domenica 16 marzo, ore 12.30 – Venezia-Napoli: 754.714 spettatori

Domenica 16 marzo, ore 15.00 – Bologna-Lazio: 375.620 spettatori

Domenica 16 marzo, ore 16.00 – Roma-Cagliari: 435.366 spettatori

Domenica 16 marzo, ore 18.00 – Fiorentina-Juventus: 846.188 spettatori (co-esclusiva Sky)

Domenica 16 marzo, ore 20.45 – Atalanta-Inter: 1.960.708 spettatori

Questi, invece, i numeri di Zona DAZN:

Sabato 15 marzo, ore 15.00 – 153.264 spettatori

TOTALE – 5.918.242 spettatori

