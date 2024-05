Buchanan dall'inizio. Secondo il Corriere dello Sport, quella di domenica a Verona potrebbe essere la partita dell'esordio da titolare in maglia nerazzurra per l'esterno canadese, finora sempre entrato a gara in corso. Per il resto, possibile che Inzaghi decida di dare un'altra chance proprio all'ultima giornata a chi finora ha giocato meno.

PROBABILE INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Barella, Buchanan; Arnautovic, Lautaro.