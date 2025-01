Lo stop di Mkhitaryan obbliga Inzaghi a rivoluzionare il centrocampo dell'Inter che oggi se la vedrà contro il Venezia. L'unico titolarissimo in mediana sarà Barella: il sardo sarà accompagnato da Asllani in regia (al posto di Calhanoglu) e Zielinski, che secondo il Corriere dello Sport è in vantaggio su Frattesi.

In difesa (dove mancheranno Bisseck e Acerbi, con Pavard al rientro dalla panchina) ci saranno invece Darmian, De Vrij e Bastoni, con Dumfries largo a destra e Carlos Augusto a sinistra. In attacco grande occasione per Taremi: sarà lui ad affiancare Lautaro.

