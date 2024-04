Come riferito già nella giornata di ieri, tutto confermato sul fronte Valentini: il difensore argentino è stato messo fuori rosa e ha seguito dalla tribuna la partita del Boca Juniors, vittorioso 1-0 sul Godoy Cruz.

Valentini - secondo quanto confermato dal Corriere dello Sport - è nel taccuino dell’Inter (fermo restando che in prima fila c’è sempre Buongiorno) in vista della prossima stagione. Com'è noto, l'argentino ha il contratto in scadenza a fine dicembre e non vuole rinnovare: l'idea sarebbe quella di trasferirsi in Europa la prossima estate.

