Lo scorso 20 febbraio, durante il match con l'Atletico Madrid, Marcus Thuram si era fermato per un problema all'adduttore della coscia destra, facendo temere un lungo stop. Invece, oltre al secondo tempo coi Colchoneros, il francese ha saltato solo due partite: Lecce e Atalanta, rivedendo il campo nel secondo tempo con il Genoa.

Come riferisce il Corsport, l'ex Borussia MG ha fornito segnali importanti: sensazioni decisamente positive, tra scatti, dribbling e giocate da fuoriclasse assoluto. E allora tutto lascia pensare che Inzaghi lo sceglierà titolare per la partita di sabato a Bologna, gara delicata per la forza dell'avversario e test probante in vista del ritorno degli ottavi di Champions.

Considerando l'1-0 dell'andata a Milano, ci si immagina un Atletico votato all'offensiva al Civitas Metropolitano: un motivo in più per sfruttare le caratteristiche di Thuram, uno che sa come far male in ripartenza.

