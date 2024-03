Taremi non basta. L'idea Gudmundsson è viva in casa Inter per completare il prossimo attacco, ma attenzione anche a Giacomo Raspadori.

Come conferma il Corsport, l'arrivo dell'iraniano non sarà sufficiente a ritenere l'attacco 24/25 completo. Sanchez e Arnautovic non hanno risposto come sperato in stagione e ci potrebbe essere una doppia separazione a fine stagione. E così, con Thuram, Lautaro e Taremi, si fa spazio per forza l'idea di un ulteriore innesto.

Raspadori e Gudmundsson sono evidentemente operazioni complicate sia per il costo (30-40 milioni di cartellino) che per l'interlocutore (Genoa e Napoli). Per i nerazzurri, l'azzurro sarebbe l'ideale vice Lautaro viste le caratteristiche in grado di proporlo tanto da prima quanto da seconda punta. E poi è ancora relativamente giovane: 24 anni, un investimento anche per il futuro. Tre anni in più per l'islandese, esploso in Liguria e capace di creare superiorità numerica.

Chiaramente - come specifica il CdS - servirà prima fare cassa: uno dei sacrificati potrebbe essere Dumfries, in ragione anche delle difficoltà di rinnovargli il contratto. E poi occhio ai giovani (Oristanio, Valentin Carboni, ecc.): potrebbero essere ceduti conservando la recompra.