Fuori Palacios e Buchanan, dentro Zalewski e Sucic (ma dalla prossima stagione). Questo il mercato dell'Inter a gennaio. Però, come conferma il Corriere dello Sport, i nerazzurri avevano fatto anche un pensierino a rinforzare l'attacco: "L'Inter aveva scelto Marco Asensio, poi finito al fotofinish prestito all’Aston Vila. Ma avrebbe dovuto partire uno tra Correa o Arnautovic, che invece sono rimasti".

Tornando a Sucic, i dettagli dell'operazione con la Dinamo Zagabria sono noti: accordo è stato raggiunto sulla base di 14 milioni di euro, più bonus per 2,5 milioni, a cui è stata aggiunta, su richiesta del club croato, una percentuale sulla rivendita del 10%, ma solo sulla plusvalenza. Mancano solo le visite mediche per completare la pratica: per effettuarle, il centrocampista sarà a Milano a stretto giro di posta.

Sucic è fermo da novembre per una frattura al metatarso, completerà il suo recupero alla corte di Cannavaro e poi si metterà a disposizione di Inzaghi già per la rassegna iridata che scatterà a metà giugno. Secondo il quotidiano romano, il croato sarà il post-Frattesi, "la cui avventura in nerazzurro è destinata a concludersi al termine della stagione. Significa che l’Inter rinuncerà a Ricci? Tutt’altro, il centrocampista granata continua ad essere nel mirino. E, dunque, proseguirà pure il derby di mercato con il Milan. Il suo arrivo, però, è legato alla decisione che verrà presa su Asllani, il cui futuro nerazzurro è da considerare in bilico, e anche a qualche eventuale movimento che potrebbe accedersi attorno a Calhanoglu".