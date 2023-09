Le grandi prestazioni di Yann Sommer, unite a quelle meno convincenti di André Onana in Inghilterra, portano il Corriere dello Sport a sostenere una tesi: all'Inter il portiere svizzero ha 'cancellato' il camerunese. "Sono numeri che si legano anche al rendimento delle rispettive difese, ma fin qui l'Inter ha incassato solo 2 reti mentre il Manchester United addirittura 14 con una partita in più. Da una parte c’è Sommer, dall’altra Onana e per il momento nel mezzo c’è una distanza abissale", scrive il quotidiano romano.

Il Corsport mette ovviamente l'accento sull'ultima grande prestazione dell'ex Bayern, decisivo nella notte del debuto in Champions League contro la Real Sociedad. Diversa, invece, la performance di Onana, reduce da quattro gol incassati alla prima in Europa con i Red Devils e protagonista di una papera sul tiro non irresistibile di Sané. "Il rendimento di Sommer di fatto ridimensiona il rimpianto di aver dovuto sacrificare Onana, ceduto dopo un solo anno di fronte a un’offerta da quasi 52 milioni più bonus", chiosa il giornale.

