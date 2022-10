Anche il Corriere dello Sport riprende l'indiscrezione del Financial Times che conferma le voci ormai di mesi di un'Inter messa in vendita da Suning. " L’Inter è in vendita , gli advisor (Goldman Sachs e Raine Group) cercano un acquirente, con buona pace di chi allude a improbabili soci di minoranza - si legge -. La notizia non coglie nessuno di sorpresa, semmai la scelta degli advisor – una banca d’investimento globale e una boutique con track record su asset sportivi, di matrice molto americana – fa pensare a interlocutori a stelle e strisce".

Secondo il quotidiano romano, d'altronde, la data del maggio 2024, quella del rimborso del prestito a Oaktree, si avvicina. "Tutto lascia pensare che il gruppo cinese cercherà di ottenere il massimo da una cessione prima che il fondo americano possa azionare il pegno, mettendo le mani sul club - assicura il CdS -. La strada è stretta perché Zhang ha bisogno di valutazioni superiore al miliardo per uscire con qualcosa in mano dopo il rimborso del prestito e crede di arrivarci ancorandosi alla valutazione del Milan. Inoltre, il dossier stadio può essere un’attrazione da non sottovalutare. D’altro canto, però, le differenze rispetto al Milan sono evidenti perché RedBird non deve affrontare imminenti ricapitalizzazioni, avendo il club raggiunto l’equilibrio finanziario (se non ancora quello economico) mentre Zhang sta per iniettare altri 100 milioni che preleverà dai conti della holding lussemburghese Grand Tower, rastrellando ciò che resta della cassa ottenuta da Oaktree".