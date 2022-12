"Non abbiamo bisogno di nessuno, a gennaio non faremo mercato in entrata", ha detto ieri Al-Khelaifi, patron del PSG. Un assist gigante per l'Inter in chiave Milan Skriniar, secondo il Corriere dello Sport. Ma il vero pericolo continua ad essere quello di perdere il difensore slovacco a zero, visto che il suo attuale contratto è in scadenza al termine della stagione.