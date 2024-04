Lo scudetto che l'Inter si appresta a vincere sarà il primo per Inzaghi, una sorta di consacrazione. Ma il tecnico non è l'unico a non aver mai vinto il tricolore: sono 9 nella rosa nerazzurra quelli che attendono il trionfo tricolore come debuttanti.

E se per Asllani, 22 anni, la cosa può ritenersi normale, in lista d'attesa ci sono anche veterani come Acerbi e Calhanoglu oppure quelli non più giovanissimi come Dumfries, Dimarco e Thuram. Come ricorda il Corsport, addirittura, prima di sbarcare a Milano, il francese non aveva vinto nulla, al di là di un Europeo Under-19. Ha cominciato con la Supercoppa, lo scorso gennaio.

Fremono all'idea scudetto anche Frattesi e Carlos Augusto, così come Bisseck:appena arrivati a Milano e subito obiettivo centrato.