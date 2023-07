Onana viaggia spedito verso lo United, dal quale si attende l'offerta definitiva per chiudere il trasferimento. Nel frattempo, occhio al piano impostato dall'Inter, ossia unire Sommer e Trubin per dare vita a una sana concorrenza. Secondo il Corsport, inizia a esserci qualche problema per il portiere ucraino: i nerazzurri non vorrebbero spendere oltre 12 milioni, mentre lo Shakhtar Donetsk ne avrebbe chiesti almeno 30. "Così Marotta e Ausilio tengono caldo un piano B, che ha il nome di Audero. Se n’è già parlato con il suo agente Tinti e la disponibilità è stata immediata - si legge -. Ovvio che andrebbe raggiunto un accordo con la Sampdoria, ma non dovrebbe essere complicato inserendo qualche giovane. E per Trubin, nel caso, se ne potrebbe riparlare tra un anno, quando sarà svincolato". Più semplice il fronte Sommer: lo svizzero potrebbe andare via per 5 milioni, con il Bayern che pare avere in pugno Mamardashvili da affiancare al convalescente Neuer.

