Scocca l'ora di Frattesi. Altro che addio: dopo la stagione passata, in cui è stato determinate per lo scudetto soprattutto partendo dalla panchina, ora il centrocampista ex Sassuolo rivendica più minuti e Inzaghi sembra proprio intenzionato ad accontentarlo. Non per riconoscenza, ma perché li merita tutti.

Secondo il Corriere dello Sport, il ruolo di prima alternativa ai titolari Barella e Mkhitaryan, d'altronde, gli sta un po' stretto, ma in una grande squadra come l'Inter questa è la quotidianità. E bisogna farsi trovare sempre pronti. E allora già venerdì, contro l'Atalanta, Frattesi potrebbe partire dal primo minuto dando fiato all'armeno.