Il tema mercato campeggia oggi anche sulle pagine del Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano romano, oltre alle note situazioni di Skriniar e Dumfries, l'attenzione della dirigenza interista in queste ore è destinata anche ad Alexis Sanchez. "Il suo agente, Felicevich, incontrerà il Marsiglia e, in caso di accordo, poi transerà con l’Inter ricevendo un incentivo all’esodo sugli 8 milioni lordi, comprensivo degli stipendi che il cileno deve avere dal 2020-21 - si legge -. Per il momento niente rilancio del Chelsea per Casadei, ma la convinzione è che arriverà. A quota 15 milioni può essere ceduto. La cifra sarebbe più bassa se a comprarlo fosse un club italiano che garantisse la recompra. Finale con Pinamonti: l’Atalanta ha offerto 15 milioni, ma non basta. Se venderà Raspadori, occhio al Sassuolo. Pure il Monza non è out".